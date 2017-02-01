Україна і бойовики обмінялися списками полонених, - Сайдік

Українська сторона і представники ОРДЛО обмінялися списками утримуваних осіб.

Про це заявив представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік під час спілкування з пресою, повідомляє "112 Україна".

"У гуманітарній сфері важливим позитивним елементом є, на нашу думку, обмін списками осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом, з боку влади України та ОРДО і ОРЛО. В даний час списки підтверджуються сторонами", - заявив Сайдік.

Нагадаємо, що в Авдіївці розпочали ремонт ліній електропередач.