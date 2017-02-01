Україна наростила річний видобуток газу до 20 млрд кубів

Газовидобувні підприємства України 2016 року наростили видобуток газу на 0,5% - до 20 млрд кубометрів. При цьому обсяги видобутку нафти з газовим конденсатом протягом минулого року зменшилися на 7,5% - до 2,236 млн тонн.

Таку статистику наводить прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає Укрінформ.

Обсяги видобутку газу зросли в порівнянні з 2015 роком на 0,5% - на 91 млн кубометрів. У той же час видобуток газу підприємствами НАК "Нафтогаз України" зменшився на 132 млн кубометрів (переважно за рахунок скорочення видобутку ПАТ "Укрнафта" - ред.).

Обсяги видобутку нафти з газовим конденсатом протягом 2016 року зменшилися на 181,8 тис. тонн або на 7,5% проти 2015 року. У тому числі, обсяги видобутку підприємствами НАК "Нафтогаз України" порівняно з показником минулого року зменшились на 181,8 тис. тонн або на 8,3%.