Україна не має письмових гарантій про припинення вогню в Авдіївці, - Жебрівський

Українська сторона так і не отримала від російської сторони у СЦКК письмової гарантії про припинення вогню в Авдіївці для проведення робіт з відновлення електропостачання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

"Станом на 11:00 ми так і не отримали письмової гарантії припинення вогню від російської сторони в СЦКК. Наші ремонтники не можуть виїхати на місце для проведення робіт із відновлення електропостачання до Авдіївки", - повідомив Жебрівський.

Нагадаємо, що Нацполіція направила до Авдіївки 5 додаткових екіпажів.