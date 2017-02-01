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Євген Маланюк, український письменник, поет, публіцист, літературний критик

Україна не має письмових гарантій про припинення вогню в Авдіївці, - Жебрівський

1 лютого, 2017 - 12:13
Фото АПУ

Українська сторона так і не отримала від російської сторони у СЦКК письмової гарантії про припинення вогню в Авдіївці для проведення робіт з відновлення електропостачання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

"Станом на 11:00 ми так і не отримали письмової гарантії припинення вогню від російської сторони в СЦКК. Наші ремонтники не можуть виїхати на місце для проведення робіт із відновлення електропостачання до Авдіївки", - повідомив Жебрівський.

Нагадаємо, що Нацполіція направила до Авдіївки 5 додаткових екіпажів.

Джерело: День
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