Україна посіла перше місце в Європі за постачанням горіхів

Україна займає перше місце в експорті волоського горіха серед країн Європи. Також країна увійшла до топ-5 виробників цього продукту у світі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Розвиток виробництва нішевої продукції, цікавої для малих та середніх виробників, такої як плоди горіхів, є одним з пріоритетів для Мінагрополітики сьогодні. Для розвитку промислового виробництва та експорту необхідно створювати кооперативи чи кластери. На сьогодні виробництво горіхів роздроблено за структурою. Це заважає як ефективному виходу на зовнішні ринки, так і впорядкованню роботі цієї галузі на внутрішньому ринку. Об’єднання виробників може вирішити багато з цих питань", - зазначила заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофимцева.

Сьогодні в Україні вже висаджено понад 5 тис. га волоського горіха, 600 га фундука. На 2017 рік заплановані посадки ще 2,5 тис. га горіхоплідних культур. У 2016 році експорт горіхів склав 40 тис. тонн, вартість була $79,2 млн. Імпорт склав 1,9 тис. тонн, вартість - $13,5 млн. Головні країни-експортери в 2016 році: Ірак, Іран, Греція, Азербайджан, Білорусь.