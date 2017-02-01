Україна вимагає від РФ звільнити кримського адвоката Курбедінова

Міністерство закордонних справ України вимагає звільнити кримського адвоката Еміля Курбедінова, заарештованого окупаційною владою в Криму.

Про це в Twitter написала речниця МЗС України Мар'яна Беца.

"Дії окупанта проти незалежних адвокатів в АРК є неприпустимими. Чергове зухвале порушення міжнародного права. Тиск на адвокатів - спроба послабити адвокатський захист наших політв'язнів. Вимагаємо звільнення Е.Курбедінова", - заявила Беца.

Курбедінова було затримано у Бахчисараї 26 січня, коли він їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Цього ж дня Залізничний районний суд Сімферополя, підконтрольний Росії, визнав його винним в порушенні статті 20.3 КоАП Росії (Пропаганда і публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки) і заарештував на 10 діб.

Приводом для цього стало те, що в 2013 році Курбедінов розмістив «Вконтакте» перепост про мітинг «Хізб ут-Тахрір» в Сімферополі.

Курбедінов є одним з провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він сам і його колеги розцінюють арешт як грубе перешкоджання його адвокатської діяльності.

1/2 Дії окупанта проти незалежних адвокатів в АРК є неприпустимими. Чергове зухвале порушення міжнародного права. https://t.co/HvNiT4eV7j — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 лютого 2017 р.