Українець переміг на всесвітньому турнірі з карате у Франції

Українець Станіслав Гаруна став переможцем престижного турніру всесвітньої серії з карате – "Karate 1 Premier League – Paris 2017", що днями завершився у столиці Франції.

Про це інформує сайт Міністерства молоді та спорту України.

Змагання для бронзового призера світової першості 2014 року стартували з перемоги над спортсменом з Голландії Ніком Герресе – 3:1.

Абсолютну перевагу українець мав під час зустрічі з іспанцем Віктором Перез Луке - 3:0, білорусом Алегом Матарасом - 1:0 та французом Курентіном Сегю - 8:0.

На користь Горуни завершився й півфінальний двобій з господарем турніру Жульєном Каффаро - 1:0.

У фінальному поєдинку з італійцем Ахмедом Ель Шарабі, який завершився з рахунком 2:2, судді визнали сильнішим українського спортсмена. Таким чином наш співвітчизник виборов золоту медаль у чоловічому куміте до 75 кг.