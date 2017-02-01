Уряд схвалив концепцію розвитку Нацгвардії до 2020 року

Кабінет міністрів України схвалив концепцію розвитку Національної гвардії до 2020 року.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 1 лютого, на засіданні уряду. Програма розвитку визначає основні принципи та напрями розвитку НГУ.

Зокрема, програма розвитку Національної гвардії України об'єднує основні принципи та напрямки розвитку НГУ як складової сектору безпеки і оборони України.

Також в програмі визначаються цільові показники за обсягами закупівлі і модернізації озброєнь, визначених для Нацгвардії.

Нагадаємо, що Білецький звинуватив керівників Нацгвардії у корупції.