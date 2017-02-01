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Євген Маланюк, український письменник, поет, публіцист, літературний критик

В Авдіївці поранено 6 мирних жителів, - поліція

1 лютого, 2017 - 12:08
Фото з Facebook Masi Nayyem

З початку обстрілів бойовиками Авдіївки 29 січня до поліції надійшли повідомлення про те, що в місті було поранено шість мирних мешканців.

За даними поліції Донецької області, за час обстрілів пошкоджено 38 будівель, з яких 6 квартир та  32 приватних будинки.

Внаслідок артударів місто повністю знеструмлено, немає води, опалення аварійне, додали правоохоронці.

"Остаточна інформація буде надана після ретельного документування всіх фактів терактів", - підсумували в поліції.

Загострення в Авдіївці триває четверту добу. За дві з половиною доби противник здійснив десять спроб штурму позицій українських військових. Російські гібридні війська застосували всі види артилерії калібру 152 - і 122-мм, реактивні системи залпового вогню, міномети 120 - і 82-мм, заборонені Мінськими угодами.

 
    
Джерело: Новое время
          
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