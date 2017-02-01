В Авдіївці режим тиші триватиме до 17:00, - Донецька ВЦА

За даними заступника донецького губернатора Євгена Вілінського, режим припинення вогню в Авдіївці триватиме до 17:00 середи.

Про це він повідомив у Facebook.

"Авдіївка. Режим тиші до 17.00! Бригади приступили до роботи", - написав він.

У той же час секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов під час відвідування Авдіївки заявив, що на цей момент підстав для евакуації місцевих жителів немає.

"Жодна людина за цей час не замерзла, допомога людям надається, медзаклади працюють. Підстав для евакуації населення немає", - цитує його слова "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, в Авдіївці через обстріли бойовиків загинула мирна жителька.