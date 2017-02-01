В Авдіївці розпочали ремонт ліній електропередач

Аварійно-рятувальні бригади розпочали відновлювальні роботи ліній електропередач у місті Авдіївка.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

«Станом на 13:00 1 лютого за результатами узгодженої роботи Обласного координаційного центру в м. Авдіївка, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ОБСЄ та міжнародних організацій розпочато аварійно-відновлювальні роботи на енергетичних об'єктах для забезпечення електроенергією м. Авдіївка Донецької області», - ідеться в повідомленні.

За даними МінТОТ, відновлення електропостачання також дозволить відновити подачу води до м. Авдіївка та прилеглих населених пунктів.

Наразі у відновлювальних роботах задіяні 5 бригад ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» та ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», 8 одиниць техніки у супроводі саперів та представників місії ОБСЄ.

Нагадаємо, що в Києві на Майдані попрощалися із загиблими в Авдіївці захисниками.