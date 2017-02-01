В Авдіївці знову почалися обстріли, - поліція

В Авдіївці, станом на 19:00, знову почалися обстріли. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП Донецької області.

"Місто поки залишається без електроживлення. Знову почалися обстріли", - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, станом на 19:00, в поліцію надійшло 16 повідомлень, з них 9 - стосувалися наслідків обстрілів. Багато дзвінків було інформативного характеру, частина стосувалася надання гуманітарної допомоги. Всі факти зареєстровані, щодо них проводяться необхідні заходи.

Крім того сепаратисти вже вкотре намагаються штурмувати позиції українських військових.

Про це повідомив боєць 72-ї окремої механізованої бригади Олександр Самарський у телефонному включенні в ефірі Еспресо.TV.

"Сепаратисти вже вкотре намагаються штурмувати позиції, але, на щастя, безрезультатно. Йде стрілковий бій, працює артилерія і 120-мм міномет", - зазначив Самарський.