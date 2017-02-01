В Міноборони повідомляють про нові втрати під Авдіївкою, загинуло 2 військових

Сьогодні в боях під Авдіївкою, за попередньою інформацією, двоє українських військовослужбовців загинуло та двоє поранено

Про це повідомляють у Міноборони.

"За попередньою інформацією, станом на 14:00 серед українських захисників є втрати. Двоє військовослужбовців загинуло та двоє поранено", - йдеться в повідомленні.

Російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо встановлення режиму припинення вогню. Противник продовжує обстріли українських позицій у Авдіївці, Шахті Бутівці, Пісках, Водяному, Мар’їнці, Красногорівці та Новогригорівці застосовуючи реактивні системи залпового вогню, танки, артилерію, міномети й стрілецьку зброю.

Нагадаємо, в Авдіївці через обстріли бойовиків загинула мирна жителька.