В МЗС України попередили про зміни правил оформлення американських віз у зв’язку з указом Трампа

У зв’язку з указом президента США "Захист нації від в’їзду іноземних терористів до Сполучених Штатів" змінились правила видачі американських віз для громадян України.

Як повідомляється на сторінці Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook, відтепер вводиться обов’язкове особисте інтерв’ю в консульській установі США для аплікантів, термін дії попередньої американської візи яких закінчився більше ніж рік тому перед датою подання документів на наступну візу.

Водночас, оформлення американських віз громадянам України протягом року після закінчення терміну дії попередньої візи відбувається без проведення особистого інтерв’ю.

Оформлення віз для в’їзду до США громадянам України, які вперше подають документи на американську візу, або термін дії попередньої візи закінчився понад рік тому, відбувається за умови особистої присутності в консульстві США та проведення співбесіди з уповноваженим працівником американського консульства.

Нагадаємо, 27 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким на 90 днів забороняється в'їзд в США для громадян Іраку, Ірану, Сирії, Судану, Ємену, Лівії та Сомалі. Заборона на в'їзд поширюється також на власників грін-карт, що дають право на проживання в США.

28 січня Федеральний окружний суд Нью-Йорка призупинив дію указу Трампа про іммігрантів, постановивши не депортувати громадян, які прибули в США за чинною американською візою.