В Одесу прибув борт з пораненими в Авдіївці військовими

Сьогодні в Одесі приземлився літак з пораненими військовими із зони АТО. До Одеського військового шпиталю відвезли 13 бійців, двоє з них перебувають у реанімації. Про це повідомив одеський волонтер Андрій Танцюра.

Він зазначив, що військові були поранені під час обстрілу Авдіївки. У багатьох наявні осколкові поранення.

Кров наразі не потрібна, але волонтери просять одеситів допомогти з коштами на ліки для військових. Допомогу можна перерахувати на картку Приватбанку: 5168 7553 6686 5380, Танцюра А. В. Також є можливість передати ліки до шпиталю.

Зазначимо, сьогодні в Одеській обласній державній адміністрації розпочався збір гуманітарної допомоги для постраждалих у результаті обстрілів в Авдіївці. У першу чергу одеситів просять приносити генератори потужністю від 100 до 200 кВт, всі види палива, харчові набори, сухе дитяче харчування та теплий одяг.

Марія ГЕНИК, Одеса. Фото Андрія Танцюри