ЄС не згоден із рішенням Трампа про заборону в'їзду до США, - Могеріні

Європейський Союз не згоден з останніми обмеженнями на поїздки в США, запровадженими адміністрацією Дональда Трампа.

Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє ВВС.

Під час виступу в Європарламенті Могеріні відзначила, що ЄС має "давню і глибоку дружбу" з США, яка досі є джерелом "великої поваги і захоплення", проте в ЄС "безумовно не погоджуються" з останніми рішеннями.

Могеріні наголосила, що після переговорів з американськими чиновниками вона може підтвердити, що громадяни ЄС, навіть ті, які мають подвійне громадянство семи країн, не матимуть проблем із в’їздом в ЄС.

Однак, за її словами, це не змінює "загальної оцінки" указу, який потенціально може призвести "до зростання недовіри між народами і націями".

"ЄС не відвернеться від тих, хто має право на міжнародний захист", - сказала Могеріні.

Нагадаємо, що Шульц розкритикував Трампа і застеріг від скасування санкцій проти РФ.