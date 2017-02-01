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Євген Маланюк, український письменник, поет, публіцист, літературний критик

ЄС задоволений реформами України у сфері енергетики

1 лютого, 2017 - 16:28

Євросоюз відзначив прогрес реформ енергетичної галузі та розвиток енергоефективності в Україні.

Про це йдеться у другій доповіді Єврокомісії щодо стану справ в Енергетичному союзі ЄС, повідомляє "Укрінформ".

"Європейський Союз продовжує допомагати у просуванні енергетичної реформи в Україні. Відчутного прогресу було досягнуто на ринку газу. Також важливі рішення були ухвалені з метою покращення енергетичної ефективності", - наголосили у відомстві.

Попри це, зазначається, що держава повинна продовжувати реформування у сфері електроенергетики. 

Представники Єврокомісії позитивно оцінили власні зусилля щодо проведення зустрічей з російською і українською сторонами з метою забезпечення стабільного постачання газу до України і транзитом до ЄС.

Джерело: Укрінформ
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