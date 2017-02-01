ЄС задоволений реформами України у сфері енергетики

Євросоюз відзначив прогрес реформ енергетичної галузі та розвиток енергоефективності в Україні.

Про це йдеться у другій доповіді Єврокомісії щодо стану справ в Енергетичному союзі ЄС, повідомляє "Укрінформ".

"Європейський Союз продовжує допомагати у просуванні енергетичної реформи в Україні. Відчутного прогресу було досягнуто на ринку газу. Також важливі рішення були ухвалені з метою покращення енергетичної ефективності", - наголосили у відомстві.

Попри це, зазначається, що держава повинна продовжувати реформування у сфері електроенергетики.

Представники Єврокомісії позитивно оцінили власні зусилля щодо проведення зустрічей з російською і українською сторонами з метою забезпечення стабільного постачання газу до України і транзитом до ЄС.