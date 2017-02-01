За день в АТО загинули двоє українських військових, шестеро поранені

У середу, 1 лютого, на Донбасі зафіксовано 36 обстрілів з боку окупантів. Двоє військових загинули, шестеро поранені.

Про це інформує прес-центр АТО.

"Сьогодні загарбники продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 "Град", 152- та 122-міліметрову артилерію, танки. На ранок, після масованих обстрілів з "Градів" та артилерії, російсько-окупаційні війська здійснили декілька спроб атакувати захисників України, та понісши чисельні втрати, відступали", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку по Красногорівці вели вогонь з танку, 122-міліметрової артилерії, 120- та 82-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Зі 122-міліметрової артилерії обстріляли Богданівку. По Мар’їнці та Чермалику вогонь вели міномети різних калібрів. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Широкиному, Новотроїцькому, Новомихайлівці та Новогригорівці.

На Луганському напрямку зі 152-міліметрової артилерії окупанти обстріляли Врубівку. З мінометів – Катеринівку та Попасну, а з стрілецької зброї – Кримське.