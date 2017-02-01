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Євген Маланюк, український письменник, поет, публіцист, літературний критик

За минулу добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, ще 18 отримали поранення, - штаб

1 лютого, 2017 - 13:26
Фото з архіву "Дня"

Вчора, 31 січня, в районі селища Тоненьке на захід від Авдіївки загинув один український військовий.

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає Еспресо.TV.

"В результаті бойових дій загинув один український військовий. Це сталося в районі селища Тоненьке внаслідок ворожого артилерійського обстрілу", - заявив Мотузяник.

Він уточнив, що 18 українських військових були поранені: з них 15 біля Авдіївкою, по одному воїну було поранено в Луганському, Зайцевому і Талакіївці.

У Міноборони висловили співчуття рідним і близьким воїна, що загинув за Україну.

Нагадаємо, що російська сторона надала письмове підтвердження гарантії припинення вогню в Авдіївці.

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