За минулу добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, ще 18 отримали поранення, - штаб

Вчора, 31 січня, в районі селища Тоненьке на захід від Авдіївки загинув один український військовий.

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає Еспресо.TV.

"В результаті бойових дій загинув один український військовий. Це сталося в районі селища Тоненьке внаслідок ворожого артилерійського обстрілу", - заявив Мотузяник.

Він уточнив, що 18 українських військових були поранені: з них 15 біля Авдіївкою, по одному воїну було поранено в Луганському, Зайцевому і Талакіївці.

У Міноборони висловили співчуття рідним і близьким воїна, що загинув за Україну.

Нагадаємо, що російська сторона надала письмове підтвердження гарантії припинення вогню в Авдіївці.