300 тисячам українців заборонено в'їзд до РФ та Білорусі

У списку осіб, яким заборонений в’їзд в Білорусь та Росію, знаходиться 300 тисяч громадян України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич, передає TYT.BY.

Усього в чорному списку знаходиться 1,7 мільйона осіб, з яких 1,5 мільйона були внесені за ініціативою Росії, 300 тисяч з них — українці.

Також глава МВС Білорусі прокоментував затримання у Мінську українського поета Сергія Жадана, за вказівкою РФ.

"Затримали, тому що міліція працює добре. А сталося це вночі, так як інформація надійшла вночі про те, що в Білорусі перебуває людина, пов’язана з тероризмом. Чекати до ранку не могли", — пояснив Шуневич.

Як відомо, у ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.

Як повідомив сам Жадан, виявилось, що ще 2015-го йому заборонено в’їзд на територію РФ із формулюванням "за причастность к террористической деятельности". А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном.

У свою чергу, віце-спікер ВР, учасник мінських переговорів щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що неприпустимо, щоб РФ та ФСБ вирішували, хто з українців має право відвідувати Білорусь.