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Аеропорт "Київ" закриється на ремонт у середині травня

1 березня, 2017 - 20:04
Фото з сайту iev.aero

У зв'язку із запланованим капітальним ремонтом злітно-посадкової смуги з 14 по 24 травня 2017 року аеропорт "Київ" (Жуляни) буде закритий.

Про це йдеться у заяві на сайті аеропорту.

"Ця зима була дуже складною через метеоумови, з перепадом температур, крижаними дощами і відлигою. Все це позначилося не тільки на стані автомобільних доріг, а й на стані злітно-посадкової смуги", - йдеться у повідомленні.

На час ремонту всі польоти, які раніше обслуговував аеропорт "Київ", обслуговуватиме міжнародний аеропорт "Бориспіль".

 
    
Джерело: День
          
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