Бойовики на Донбасі 58 разів обстріляли сили АТО, поранено українського бійця

У середу, 1 березня, станом на 18:00 проросійські терористи на Донбасі 58 разів обстріляли позиції українських військових, поранивши одного бійця АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку з танків, мінометів, БМП та гранатометів окупанти обстріляли Авдіївку, з гранатометів та стрілецької зброї – Новоселівку Другу, Новгородське, Піски, Кам’янку, Зайцеве.

На маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії терористи накрили Широкине та Водяне, з мінометів – Новотроїцьке, Богданівку, Павлопіль та Чермалик. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Талаківку, Лебединське та Широкине. По Широкиному, Новотроїцькому та Водяному стріляли ворожі БМП.

На луганському напрямку зі 152-мм артилерії бойовики обстріляли Троїцьке, зі 122-мм – Кримське, зі 120-мм та 82-мм мінометів – Новозванівку, Катеринівку, Золоте, Оріхове та Троїцьке. Новоолександрівку та Катеринівку обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї, по Кримському стріляли БМП противника.