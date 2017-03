Британія підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії, - Джонсон

Велика Британія продовжує підтримувати суверенітет України та виступає проти російської агресії.

Про це у своєму аккаунті в Twitter написав міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон, передає Еспресо.TV.

Сьогодні очільник британського міністерства перебуває у Києві, де вже зустрівся зі столичним мером Віталієм Кличком. Під час цього вони також зустрілися із представниками поліції, а також ветеранами, які захищали Україну в зоні АТО.

"Я зараз у Києві під час спільної поїздки з польським міністром закордонних справ Польщі Вітольдом Ващиковським, щоб показати Україні, що ми на 100% підтримуємо її у боротьбі проти російської агресії", - наголосив Джонсон.

In Kyiv on joint visit with Polish FM #Waszczykowski to show Ukraine we are 100% behind them against Russian aggression

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 1 марта 2017 г.