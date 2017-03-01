Будівництво транспортної розв'язки на Шулявці планується почати наприкінці року

Київська влада планує розпочати будівництво транспортної розв'язки на Шулявці наприкінці року.

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, передає прес-служба міської влади.

Зокрема, Кличко зазначив, що на кінець нинішнього року був запланований початок ремонту Шулявського шляхопроводу.

"Більше того, не тільки ремонт, а й будівництво розв'язки. Був розроблений проект, який вже цього року почнемо втілювати, щоб зробити нормальну розв'язку і реконструкцію цього шляхопроводу", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання, скільки часу потрібно на реалізацію проекту, Кличко зазначив, що орієнтовно 1,5-2 роки.

Він також підкреслив, що наразі рух транспорту на цьому шляхопроводі обмежено: "Ми обмежили рух транспорту на Шулявському шляхопроводі, тобто габарит проїжджої частини з двох боків. І обмежили рух вантажівок загалом у місті, щоб великогабаритний транспорт не створював затори і не руйнував інфраструктуру".

За його словами, Державний дорожній науково-дослідний інститут провів необхідні технічні випробування мосту і дозволив рух шляхопроводом.

Нагадаємо, у Києві обвалилася частина Шулявського мосту. Зачепило одну машину, серед людей постраждалих немає.

Які висновки треба зробити з аварії на потужній транспортній розв’язці у Києві читайте у статті "Дня" "Вогонь, вода і Шулявський міст".