Канада закликала РФ припинити переслідування журналіста Семени

Канада закликала Росію припинити переслідування кримського журналіста Миколи Семени, якого російська влада звинувачує в "закликах до порушення територіальної цілісності РФ".

Відповідну заяву було оприлюднено на сторінці МЗС країни в Twitter.

"Канада глибоко стурбована утисками свободи слова в Криму. Журналіста Миколу Семену засуджено до 5 років ув'язнення за нібито підрив російської територіальної цілісності. Канада закликає зняти звинувачення з журналіста в незаконно анексованому Криму", - йдеться в заяві.

У канадському МЗС також закликали фактичну владу Криму забезпечити права людини на півострові та захистити їх відповідно до міжнародного законодавства.

Canada calls for charges against journalist Mykola #Semena in illegally-annexed #Crimea to be dropped. #UnitedForUkraine #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/Sx0CMc9MyO

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 28 лютого 2017 р.