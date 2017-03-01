Кандидата у президенти Франції Фійона допитає прокуратура

Кандидат у президенти Франції від партії "Республіканці" Франсуа Фійон отримав повідомлення від прокуратури з вимогою з'явитися для дачі пояснень слідчим. Йдеться про його причетність до справи про фіктивне працевлаштуванням його дружини.

Про це Фійон заявив у середу, 1 березня, в Парижі, передає інформагенція dpa. За словами кандидата в президенти, йому слід з'явитися до слідчих 15 березня. Відтепер він формально вважається обвинуваченим, про що повідомили його адвоката, додав Фійон, передає DW.

Попри це кандидат від "Республіканців" рішуче відкидає будь-які обвинувачення та запевняє, що не зніматиме своєї кандидатури з перегонів.

Раніше у цей день Фійон скасував призначені на 1 березня відвідини Паризької сільськогосподарської виставки. Крім того, цього ж дня кандидат у президенти поспілкувався з колишнім прем’єр-міністром Франції Аленом Жюппе та екс-президентом країни Ніколя Саркозі. У листопаді минулого року Фійона висунули кандидатом в президенти від консервативних сил.

Нагадаємо, фінансова прокуратура Франції (PNF) у п'ятницю ввечері відкрила судове слідство у справі про фіктивне працевлаштування дружини кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона.