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Літаки РФ випадково завдали удару по підтримуваних США силам в Сирії

1 березня, 2017 - 20:53

Російські військові літаки бомбили підтримуваних США повстанців у декількох маленьких селах на півночі Сирії.

Про це заявив командувач силами США, які борються з "Ісламською державою" в Іраку і Сирії генерал-лейтенант Стівен Таунсенд, повідомляє AFP.

"Кілька російських літаків і літаків режиму бомбили деякі села, і, на мою думку, вони вважали, що ці населені пункти були під контролем ІДІЛ, але ... насправді там перебували наші сили Сирійської арабської коаліції", - сказав Таунсенд.

Він додав, що американські спецназівці були менше ніж в п'яти кілометрах, і бомбардування припинилися, коли американці повідомили росіянам про помилку за спеціальними військовими каналами.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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