Міністерство юстиції запустило онлайн-послугу відкриття і закриття ФОПів

Міністерство юстиції запустило онлайн-послугу відкриття і закриття фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Про це на засіданні уряду повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає Радіо Свобода.

За його словами, на сайті «Будинок юстиції», а також на сайті міністерства віднині можна зареєструвати ФОП та внести зміни до вже наявних відомостей про той чи інший ФОП.

Крім того, як повідомив міністр, онлайн тепер можна відкрити і юридичну особу.

Наприкінці 2016 року Верховна Рада ухвалила, а президент України підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців. Згідно з новими нормами, з 1 січня окремі категорії ФОПів мають платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, не залежно від того, чи отримують вони прибуток.

За даними Міністерства соціальної політики, у період із 1 грудня до 20 лютого в Україні закрилися понад 330 тисяч фізосіб-підприємців.

Нагадаємо, мін'юст запустив інтернет-майданчик "Онлайн-будинок юстиції", який повинен спростити жителям України видачу документів.