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Музичук виграла третю партію фіналу на чемпіонаті світу з шахів

1 березня, 2017 - 17:43
Фото: tehran2017.fide.com

Українка Ганна Музичук здобула перемогу над китаянкою Тань Чжуньї у третій партії фіналу чемпіонату світу з класичних шахів, який проходить в Ірані.

Музичук грала білими фігурами і виявилася сильнішою за суперницю. Тим самим загальний рахунок у фіналі став рівним - 1,5:1,5.

Шахістки повинні провести чотири партії. У разі нічийного результату за підсумками всіх партій, відбудеться додатковий раунд.

Напередодні українка поступилася у другій партії фінального матчу чемпіонату світу з класичних шахів китаянці Тань Чжуньї.

Музичук зіграла внічию проти китаянки Тань Чжуньи у першій партії чемпіонату світу з класичних шахів, який проходить в Ірані.

Минулого тижня українка перемогла росіянку Олександру Костенюк у другій партії півфіналу чемпіонату світу та пробилася у фінал.

Перед цим вона обіграла Костенюк у першій півфінальній партії турніру.

 
    
Джерело: Новое время
          
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