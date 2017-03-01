Музичук виграла третю партію фіналу на чемпіонаті світу з шахів

Українка Ганна Музичук здобула перемогу над китаянкою Тань Чжуньї у третій партії фіналу чемпіонату світу з класичних шахів, який проходить в Ірані.
Музичук грала білими фігурами і виявилася сильнішою за суперницю. Тим самим загальний рахунок у фіналі став рівним - 1,5:1,5.
Шахістки повинні провести чотири партії. У разі нічийного результату за підсумками всіх партій, відбудеться додатковий раунд.
Напередодні українка поступилася у другій партії фінального матчу чемпіонату світу з класичних шахів китаянці Тань Чжуньї.
Музичук зіграла внічию проти китаянки Тань Чжуньи у першій партії чемпіонату світу з класичних шахів, який проходить в Ірані.
Минулого тижня українка перемогла росіянку Олександру Костенюк у другій партії півфіналу чемпіонату світу та пробилася у фінал.
Перед цим вона обіграла Костенюк у першій півфінальній партії турніру.