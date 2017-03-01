На військовому заводі Сербії стався вибух, є постраждалі

У центральній Сербії на складі з боєприпасами військового заводу в місті Крагуєвац стався вибух.

Про це повідомляє портал B92 з посиланням на Міністерство оборони Сербії, передає Европейська правда.

Перший вибух стався близько 14.00 28 лютого на складі, де зберігалися під ствольні гранати та інші боєприпаси. В результаті цього вибуху постраждалих не було.

Приблизно ще через годину стався більш потужний вибух у приміщенні, де зберігаються більш потужні боєприпаси. В результаті загинула одна людина – підполковник Мірослав Перішич.

Ще 25 людей отримали поранення. Троє людей - офіцер і двоє цивільних – вважаються зниклими безвісти.

В ніч на 1 березня з заводу евакуювали 74 робітників, оскільки не виключені нові вибухи.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив співчуття у зв’язку з вибухом у Сербії і заявив про солідарність альянсу з країною у цей важкий час.

"Сербія є сусідом НАТО і цінним партнером. Альянс як і раніше прихильний до надання допомоги країнам Західних Балкан, включаючи Сербію, у тому, щоб безпечно зберігати запаси зброї і знищити небезпечний надлишків боєприпасів" - йдеться у заяві генсека.

Нагадаємо, Білорусь готова передати Сербії системи протиповітряної оборони типу "Бук" і літаки МіГ-29 з тим, що Сербія оплатить їх ремонт і модернізацію.