На військовому заводі Сербії стався вибух, є постраждалі

У центральній Сербії на складі з боєприпасами військового заводу в місті Крагуєвац стався вибух.
Про це повідомляє портал B92 з посиланням на Міністерство оборони Сербії, передає Европейська правда.
Перший вибух стався близько 14.00 28 лютого на складі, де зберігалися під ствольні гранати та інші боєприпаси. В результаті цього вибуху постраждалих не було.
Приблизно ще через годину стався більш потужний вибух у приміщенні, де зберігаються більш потужні боєприпаси. В результаті загинула одна людина – підполковник Мірослав Перішич.
Ще 25 людей отримали поранення. Троє людей - офіцер і двоє цивільних – вважаються зниклими безвісти.
В ніч на 1 березня з заводу евакуювали 74 робітників, оскільки не виключені нові вибухи.
#kragujevac #eksplozija pic.twitter.com/xeul00zmBh
— Sasa Simic (@sima_tweet) 28 февраля 2017 г.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив співчуття у зв’язку з вибухом у Сербії і заявив про солідарність альянсу з країною у цей важкий час.
"Сербія є сусідом НАТО і цінним партнером. Альянс як і раніше прихильний до надання допомоги країнам Західних Балкан, включаючи Сербію, у тому, щоб безпечно зберігати запаси зброї і знищити небезпечний надлишків боєприпасів" - йдеться у заяві генсека.
Нагадаємо, Білорусь готова передати Сербії системи протиповітряної оборони типу "Бук" і літаки МіГ-29 з тим, що Сербія оплатить їх ремонт і модернізацію.