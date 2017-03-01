Новий голова МЗС Німеччини завтра відвідає Україну

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель відвідає Україну 2 березня, де окрема, проведе візит з Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, передає прес-служба уряду.

"2 березня 2017 року Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Зігмаром Габріелем", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зустріч заплановано о 17:30 у Будинку уряду в Києві.

Нагадаємо, В.Гройсман сьогодні проведе зустріч із міністром закордонних справ Республіки Польща Вітольдом Ващиковським і державним секретарем у закордонних справах і справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борисом Джонсоном.