Підгрушна всьоме стала найкращою спортсменкою місяця в Україні

За підсумками спортивного лютого Національний олімпійський комітет визнав капітана жіночої збірної України з біатлону Олену Підгрушну найкращою спортсменкою місяця.

Її першого тренера Олега Бунта та старшого тренера жіночої біатлонної команди України Уроша Велепця названо найкращими тренерами лютого, передає прес-служба НОК.

Високого визнання НОК Олімпійська чемпіонка Ігор-2014 удостоєна завдяки чудовому виступу на чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені.

В жіночій естафеті Олена блискуче провела гонку на найвідповідальнішому останньому етапі, у напруженій боротьбі з найсильнішими біатлоністками світу продемонструвавши свою високу майстерність та професіоналізм, неймовірну жагу до перемоги. Досвідчений лідер збірної разом з подругами по команді: Іриною Варвинець, Юлією Джимою та Анастасією Меркушиною здобула срібну медаль чемпіонату світу.

Відзначимо, що для Олени Підгрушної це вже сьоме високе визнання НОК.

Лідерами в цьому рейтингу НОК залишаються фехтувальниця Ольга Харлан – дев'ять нагород, та гімнаст Олег Вернєяв, який вже вісім разів визнавався найкращим спортсменом місяця в Україні.

Нагадаємо, Світоліна вперше в кар'єрі піднялася у ТОП-10 найсильніших тенісистів світу.