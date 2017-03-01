Події на Донбасі – це зовнішня агресія, а не внутрішній конфлікт, - Лінкявічюс

Неправильно говорити про події на сході України як про внутрішній конфлікт, адже йдеться про агресію ззовні.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв’ю Голосу Америки, передає Європейська правда.

"Це не конфлікт в Україні, до речі, часом ми чуємо такий термін. Але я завжди намагаюсь виправити: це агресія ззовні, це не внутрішній конфлікт, не громадянська війна" - наголосив він.

В зв’язку з цим, за словами Лінкявічюса, світ має продовжувати підтримку України і продовжувати тиск на Росію.

Він нагадав про свій нещодавній візит на Донбас, під час якого став свідком порушення Мінських угод.

"Коли їду назад, я завжди наводжу ці приклади, коли веду перемовини. Бо аргументи сильніші, якщо я кажу, що бачив це на власні очі, став свідком порушень Мінських угод, знаю, що там відбувається" - зазначив глава МЗС Литви.

Нагадаємо, Лінкявічус закликав Україну продовжувати реформи й не сходити з обраного шляху, посилаючись на війну.