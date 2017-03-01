Польща і Британія запропонували Києву новий формат переговорів щодо Донбасу, - Ващиковський

Польща і Велика Британія запропонували українській стороні альтернативний варіант переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, але остаточне рішення залишається за Києвом.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський на прес-конференції в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми ще не домовилися про новий формат, але, звичайно, як я сказав, ми будемо проводити оцінку результатів імплементації Мінських угод, а також оцінку роботи "нормандського формату" ... У нас є надія на можливість відкрити дискусію про новий формат вирішення (ситуації на Донбасі, – ред.)", - сказав Ващиковський.

Він зазначив, що британська і польська сторони виступили з ініціативою, однак рішення про найкращим варіант вирішення конфлікту на Донбасі залишається за українською стороною.

У свою чергу Клімкін зазначив, що дана зустріч не означає початку переговорів у новому форматі. "Коли троє друзів зустрічаються, збираються разом - це не обов'язково формальний початок нового формату, але це обов'язково початок нових спільних зусиль", - підкреслив міністр.