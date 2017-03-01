Порошенко і Штайнмайєр обговорили загострення гуманітарної ситуації в Авдіївці

Президент України Петро Порошенко привітав Франка-Вальтера Штайнмайєра з впевненою перемогою на президентських виборах, які завершилися 12 лютого 2017 року.

"За час перебування на посаді Міністра закордонних справ ФРН Ви стали справжнім другом України. Це надійна основа для подальшої розбудови дружби між нашими народами вже у Вашій новій, президентській якості", - наголосив Порошенко, передає прес-служба глави держави.

Президент України підкреслив провідну роль, яку Німеччина та її політичне керівництво відіграє у процесі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

У свою чергу, співрозмовники детально обговорили нову ескалацію російської агресії на Донбасі. Особлива увага була приділена загостренню гуманітарної ситуації в районі Авдіївки, де російські бойовики продовжують обстрілювати цивільні об'єкти і, зокрема блокують доступ до фільтраційної станції, що ставить під загрозу водопостачання для цілого регіону.

Порошенко також висловив очікування, що у березні буде продовжено дію так званого "кримського пакету" санкцій.

Сторони привітали досягнутий прогрес між Радою, Єврокомісією та Європарламентом щодо безвізового режиму для українців та висловили сподівання, що це питання буде формалізоване уже найближчим часом.

Президент України запросив Франка-Вальтера Штайнмайєра відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, 12 лютого соціал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер став 12-м президентом ФРН, не залишивши жодних шансів чотирьом іншим кандидатам.