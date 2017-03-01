Порошенко закликав ввести санкції за присвоєння українських активів

Президент Петро Порошенко закликав ввести санкції проти тих, хто незаконно присвоює українські активи.

Про це повідомила прес-служба Глави держави за результатами зустрічі президента Петра Порошенка з держсекретарем Великої Британії у закордонних справах та справах співдружності Борисом Джонсоном та Міністром закордонних справ Польщі Вітольдом Ващиковським.

Глава держави зазначив, що Кремль демонструє ескалацію ситуації на сході України. Зокрема, в безпековому питанні: різке зростання кількості обстрілів і жертв серед мирного населення та українських військових, застосування важкої техніки та артилерії.

Порошенко нагадав, що під час Мюнхенської конференції президент Росії Путін ухвалив рішення про визнання документів, виданих так званими "ДНР" та "ЛНР".

"Відбулося ще одне брутальне і жахливе порушення міжнародного права – були де-факто Росією конфісковані українські державні та приватні активи, які розташовані на окупованій території. І це є ще одним свідченням факту окупації РФ сходу України", - підкреслив глава держави.

Президент додав, що це відбуваються на фоні фактичного введення цих територій в "рубльову зону", постачання газу та електроенергії із Росії, введення бюджетних прямих трансфертів.

"Це є абсолютно чітким підтвердженням факту окупації цієї території російськими військами разом з повним контролем державного кордону на неконтрольованій ділянці. У зв’язку з цим ми наголошуємо, що Росія несе повну відповідальність за порушення режиму припинення вогню, вбивство українських військових та цивільних, за незаконне утримання заручників, як на окупованій території, так і всередині РФ", - підкреслив Порошенко.