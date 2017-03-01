Президент Молдови представив законопроект про розширення своїх повноважень

Президент Молдови Ігор Додон представив законопроект про внесення змін в Конституцію, мета якого - розширення президентських повноважень.

"Якщо до 24 березня цього року законопроект не набере необхідну кількість депутатських підписів (під законопроектом повинні поставити свої підписи 34 народні депутати. - Ред.), то ми розпочнемо процедуру перегляду Конституції за народною ініціативою", - заявив Додон.

Зокрема, президентська законодавча ініціатива передбачає надання главі держави права розпуску парламенту. Зокрема, законодавчий орган пропонується розпустити у наступних випадках: після консультацій з парламентськими фракціями; у разі, якщо парламент не взяв до уваги результати всенародного референдуму; якщо референдум з імпічменту президентові провалився; якщо парламент прийняв держбюджет із запізненням на 2 місяці; на всенародному референдумі.

Голова парламенту Молдови Андріан Канду вже заявив, що у президентської ініціативи немає жодних шансів, підкресливши, що «у парламентській республіці президент не розмовляє з парламентом мовою ультиматумів».

Нагадаємо, 21 лютого Додон виступив з ініціативою внести зміни до Конституції, що дозволяють главі держави розпустити парламент.