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Розведення сил в районі Станиці Луганської заплановано на 7 березня, - Сайдік

1 березня, 2017 - 21:17
Фото: OSCE

Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться в Мінську 15 березня, а на 7 березня заплановано розведення сил і засобів сторін поблизу Станиці Луганської.

Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік на прес-конференції у Мінську за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи у середу, передає Інтерфакс-Україна.

"Також попросили СММ (Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ) сприяти здійсненню розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської 7 березня", - сказав він.

Сайдік зазначив, що сторони підтвердили свою прихильність до відведення важкого озброєння, а також підтвердили гарантування безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ та їхнього майна.

"Наступного разу ми побачимося з вами 15 березня", - сказав Сайдік, відповідаючи на запитання, коли відбудеться наступна зустріч ТКГ.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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