США виділить Україні $37,5 млн на боротьбу проти СНІДу

Уряд Сполучених штатів Америки, в рамках Надзвичайного плану Президента США для надання допомоги в боротьбі проти ВІЛ/СНІД (PEPFAR), виділить Україні $37,5 млн на боротьбу проти хвороби.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ України.

На закупівлю лікарських препаратів і виробів лікарського призначення виділено $5,6 млн. Планується закупити 15 тис. курсів антиретровірусної терапії для розширення обсягів лікування, 4 тис. річних курсів для проведення пре-контактної профілактики, а також 100 тис. швидких тестів.

Майже $6 млн передбачено на укріплення системи охорони здоров’я.

Зокрема повідомляється, що ця програма діятиме і в Донецькій області, яка стане 12 регіоном програми PEPFAR.

"Успішні переговори в Вашингтоні стали результатом виконання країною своїх зобов’язань щодо збільшення державного фінансування. В Державному бюджеті на 2017 рік передбачено фінансування на закупівлю антиретровірусних препаратів у розмірі 684 млн грн, що на 171% більше ніж в 2016. Таким чином, держава зможе забезпечити додатково майже 40 тис пацієнтів, які раніше отримували лікування за кошти PEPFAR", - йдеться у повідомленні.