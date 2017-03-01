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Терміни пенсійної реформи визначать у новому Меморандумі з МВФ, - Рева

1 березня, 2017 - 12:50
Фото з архіву "Дня"

Параметри і терміни проведення пенсійної реформи в Україні будуть прописані в новому Меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Про це журналістів перед початком засідання уряду поінформував міністр соціальної політики Андрій Рева, передає Укрінформ.

“Ми всі параметри пенсійної реформи погоджували з Міжнародним валютним фондом. Буде підписаний Меморандум, там терміни будуть визначені в самому документі”, - зазначив Рева.

Нагадаємо, раніше Рева розповів про основні складові майбутньої пенсійної реформи.

Джерело: Укрінформ
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