Трамп в Конгресі назвав основні завдання своєї адміністрації

Безпека, боротьба зі злочинністю і нові робочі місця — найважливіші завдання адміністрації, заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в Конгресі країни.

Він ще раз заявив, що незабаром почнеться будівництво стіни на південних кордонах Сполучених Штатів.

При цьому президент заявив, що Америка зробила багато помилок. "Ми захищали інші країни, а наші кордони були відкритими", - підкреслив Трамп.

Він зазначив, що рівень життя середнього класу і робітників у країні погіршився.

Президент США також заявив, що країна відмовиться від Obamacare.

"Реформа надасть громадянам більш широкий вибір, скоротить витрати і поліпшить якість медичних послуг, необхідно знизити ціну на медичну страховку. І ми збираємося це зробити", - пообіцяв він.

В Арізоні, за даними Трампа, вартість страховки зросла на 113%. Президент зазначив, що реформа Обами зазнала краху.

Нагадаємо, спікер Конгресу США республіканець Пол Райан запросив президента Дональда Трампа виступити перед законодавцями 28 лютого.

За словами Раяна, законодавці хотіли почути від Трампа його бачення зовнішньої і внутрішньої політики США.