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Трамп в Конгресі назвав основні завдання своєї адміністрації

1 березня, 2017 - 09:39
Фото Reuters

Безпека, боротьба зі злочинністю і нові робочі місця — найважливіші завдання адміністрації, заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в Конгресі країни.

Він ще раз заявив, що незабаром почнеться будівництво стіни на південних кордонах Сполучених Штатів.

При цьому президент заявив, що Америка зробила багато помилок. "Ми захищали інші країни, а наші кордони були відкритими", - підкреслив Трамп.

Він зазначив, що рівень життя середнього класу і робітників у країні погіршився.

Президент США також заявив, що країна відмовиться від Obamacare.

"Реформа надасть громадянам більш широкий вибір, скоротить витрати і поліпшить якість медичних послуг, необхідно знизити ціну на медичну страховку. І ми збираємося це зробити", - пообіцяв він.

В Арізоні, за даними Трампа, вартість страховки зросла на 113%. Президент зазначив, що реформа Обами зазнала краху.

Нагадаємо, спікер Конгресу США республіканець Пол Райан запросив президента Дональда Трампа виступити перед законодавцями 28 лютого.

За словами Раяна, законодавці хотіли почути від Трампа його бачення зовнішньої і внутрішньої політики США.

Нагадаємо, виповнилось 40 днів як президент США Дональд Трамп обійняв посаду глави найпотужнішої у світі держави. Однак і досі багатьом не зрозуміло, якою буде зовнішня політика США і, зокрема як нова адміністрація буде втілювати на практиці виборче гасло Трампа «Зробимо Америку знову могутньою».

«День» звернувся до експертів з проханням розповісти, чого слід очікувати Україні від звернення Трампа до обох палат Конгресу і які висновки треба зробити з наміру американського президента збільшити видатки на оборону.

Джерело: День
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