У ГПУ заявляють про затримання судді Чауса у Молдові

У Генеральній прокуратурі заявили, що суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса затримали в Молдові.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця генпрокурора Лариса Сарган.
"Суддя Чаус, який намагався втекти від правосуддя, затриманий співробітниками прокуратури Молдови за запитом Генпрокуратури України, ініційованим НАБУ", – йдеться у повідомленні.
Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.
"Після екстрадиційної перевірки чекаємо Чауса на батьківщині", - додала Сарган.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року на місці передачі хабара судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу вилучили скляну банку з грошима.
Джерело: День