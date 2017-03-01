У ГПУ заявляють про затримання судді Чауса у Молдові

У Генеральній прокуратурі заявили, що суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса затримали в Молдові.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Суддя Чаус, який намагався втекти від правосуддя, затриманий співробітниками прокуратури Молдови за запитом Генпрокуратури України, ініційованим НАБУ", – йдеться у повідомленні.

Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

"Після екстрадиційної перевірки чекаємо Чауса на батьківщині", - додала Сарган.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року на місці передачі хабара судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу вилучили скляну банку з грошима.