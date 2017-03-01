У Львові представили виставку "Картини без кордонів. Україна – Польща – Нідерланди"

Експозицію розгорнуто у Національному музеї ім. Андрея Шептицького. На полотнах, що їх привіз до показу Андре ван дер Венден, – Україна, Польща та Нідерланди.

Митцеві 72 роки. Народився і мистецький фах здобув у Нідерландах. За освітою – дизайнер-графік. Зараз живе на дві країни: Польщу й Нідерланди. Доволі часто буває у Львові, бо дуже вподобав.

Організатор виставок Національного музею Христина Горинь розповідає, що пан Андре здебільшого виконував технічні ілюстрації, комікси, також працював у жанрі пейзажу (у техніці акрилу, із використанням аерографа). Перша персональна виставка відбулася у Галереї мистецтв Бюро художніх виставок у місті Валбжих (Польща).

Запропонований львівській публіці проект «Картини без кордонів. Україна – Польща – Нідерланди» презентує роботи майстра, присвячені польському курорту Щавно-Здруй (художник часто відвідує це місто, надихаючись зимовими краєвидами), весняним Нідерландам із його заквітчаними полями та, звісно, Львову, в архітектуру якого художник закоханий давно і, головне, як каже, – назавжди.

За словами генерального директора Національного музею у Львові Ігоря Кожана, виставка Андре ван дер Вендена передовсім привабила мистецьку установу тим, що митця зі здібностями «майже фотографічного передання реальності» багато років приваблює і надихає саме Львів. «Нам важливо, що архітектура Львова, його люди дуже і дуже притягають митця, – говорить Ігор Кожан. – Також цінуємо, що експозиція приїхала до нас завдяки Галереї мистецтв Валбжиха, з якою маємо тривалу обмінну співпрацю. А особливо наголошу на тому, що співпраця у галузі культури «Україна – Польща – Нідерланди» чільна у політичному сенсі, також – у пізнавальному, бо, якщо декларуємо, що йдемо до Європи, маємо доводити, що маємо можливість вивчати й відчувати одне одного».

Спромогтися пізнати одне одного завдяки експозиції Андре ван дер Венден «Картини без кордонів. Україна, Польща та Нідерланди» у Національному музеї Андрея Шептицького у Львові (проспект Свободи, 20) можна до 31 березня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Романа БАЛУКА.