У Македонії протестують проти офіційного статусу албанської мови

Тисячі демонстрантів у Скоп’є та інших містах Македонії 28 лютого другу добу поспіль протестували проти вимог етнічних албанських партій зробити албанську другою офіційною мовою країни.

Протести очолює раніше владна консервативна партія "ВМРО-ДПМН" ("Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність"), передає Радіо Свобода.

Мітинг у столиці був затьмарений насильством щодо двох журналістів, яких демонстранти атакували під час репортажу. Нападники зламали фотоапарат одного із журналістів, обидва потерпілі були доправлені до лікарні для огляду.

Етнічні албанці складають майже чверть населення Македонії, в якій загалом проживає 2,1 мільйона людей. Албанська вже є офіційною мовою в районах проживання цієї меншини. Але етнічні албанські партії хочуть офіційного статусу по всій країні, у реалізації цих вимог їм допомагає те, що албанські представники здобули «золоту акцію» на парламентських виборах у грудні.

Протести розпочалися по тому, як лідер опозиційних соціал-демократів Зоран Заєв заявив про підтримку формування нового уряду під його проводом трьома партіями албанської меншини. Ці партії поставили підтримку коаліційного уряду під керівництвом Заєва в залежність від ухвалення "мовного" закону.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не бачить перспектив прийняття до Євросоюзу нових членів, принаймні, до закінчення свого мандата в 2019 році.