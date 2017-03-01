У Мінборони назвали причини ескалації ситуації на Донбасі

Ескалацію ситуації на Донбас можна пов'язувати із поповненням підрозділів бойовиків, прибуттям чергового "гуманітарного конвою" та ультиматумом керівництва "ДНР/ЛНР" через блокаду.

Про це розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За повідомленнями нашої розвідки, останніми днями до лав бойовиків приєдналися і підрозділи головного управління розвідки генерального штабу збройних сил РФ, які прибули і поповнили підрозділи бойовиків. Також це можна пов’язувати із тим же "гуманітарним конвоєм", який зайшов на територію України вчора зранку. Також це можна пов’язувати з тим, що так звана влада "ДНР/ЛНР" оголосила ультиматум у зв’язку із блокадою територій і шляхів на неконтрольовану територію Донбасу", — відповів Лисенко на запитання про те, з чим пов’язана ескалація ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні АТО зафіксовано 117 обстрілів. Двоє наших військових загинуло, двоє поранено і один травмований.