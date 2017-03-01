У Шацьку на Волині оголосили 4 дні жалоби за загиблим на Світлодарській дузі земляком

До цього Шацький район не зазнавав втрат від неоголошеної війни на сході, хоча загалом Волинь віддала на вівтар цієї війни понад півтори сотні молодих життів. І ці втрати у відсотковому відношенні до загальної кількості населення – одні з найвищих в Україні. 28 лютого у Шацькому районі оголошено чотиридобову жалобу, бо саме цього дня у бою на Світлодарській дузі загинув 23-річний Сергій Мокренко із Шацька. Не так давно він приїжджав у відпустку, у січні районна газета опублікувала з ним розлоге інтерв’ю, автор якого журналіст Мирослава Цюп’ях каже, що загинув наймолодший, найкращий, найвідчайдушніший, а головне – у повному розумінні слова щирий патріот, який готовий був віддати за Україну все.

Сергій був на Майдані, де стояв на передовій, отримав контузію від світлошумової гранати, з перших днів на неоголошеній війні на сході. Служив у «Правому секторі», живим вийшов з Іловайського котла,був важко поранений, був у Пісках, потім на рік повернувся додому. Опісля – служба в «Азові», а останнє місце служби – 54 окрема механізована бригада. У грудні знову був поранений, тому й повернувся на короткий термін у Шацьк. Але не міг тут бачити, як люди живуть у паралельному світі з війною, бо йому територіальна цілісність держави була не просто словами. Сказав Мирославі, що мотивованих, патріотичних бійців на сході не вистачає, тому й поїхав знову у бригаду...

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк