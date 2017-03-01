У США позашляховик наїхав на групу учнів, є постраждалі

В американському штаті Алабама позашляховик наїхав на групу учнів, унаслідок чого постраждали 12 людей.

Як повідомляється, поранень зазнали учні середньої школи віком від 12 до 17 років. Троє з них перебувають у критичному стані, передає FoxNews.

Школярі брали участь у карнавальній ході Mardi Gras.

За інформацією ЗМІ, 73-річний водій, найімовірніше, перебував під дією алкоголю або наркотиків.

"Ми впевнені, що це не було умисним актом, що це нещасний випадок", - сказав начальник поліції Едвард Делмор.

Зазначається також, що позашляховик, ймовірно, був "частиною заходу".

Нагадаємо, у Новому Орлеані (штат Луїзіана, США) автомобіль ввечері в суботу, 25 лютого, в'їхав у натовп людей, які спостерігали за карнавальною ходою.