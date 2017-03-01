У столиці Афганістану пролунали потужні вибухи

У середу, 1 березня, у західній частині столиці Афганістану пролунали кілька потужних вибухів. У цій частині Кабулі розташовані Американський університет, будівлі парламенту, уряду та силових структур, передає інформагенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

Очевидці інциденту поширили у соціальних мережах знімки, на яких видно велику хмару пилу, яку спричинив перший вибух.

Відразу після першого вибуху група озброєних осіб атакувала охоронців урядових структур та розпочала перестрілку, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на дані анонімного представника місцевої поліції. Напад стався неподалік від будівлі управління поліції, заявило неназване джерело. Згодом надійшла інформація про другий вибух у місті.

Повідомлень про жертв та можливі руйнування внаслідок вибухів поки що не надходило. Відповідальність за напади на кілька урядових об'єктів у Кабулі взяло на себе екстремістське угруповання "Талібан".

Нагадаємо, у південній афганській провінції Хельманд бойовики Талібану вчинили напад на блокпост і вбили 12 поліцейських з використанням зброї з глушниками і ручних гранат.