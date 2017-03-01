У Сумах попрощалися з бійцем 15-го мотопіхотного батальйону Артуром Ібрамітовим, стоячи на колінах

Сьогодні сумчани провели в останню путь 24 річного Артура Ібрамітова – гранатометника 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми». 26 лютого під Авдіївською «промзоною» він отримав осколкові поранення в голову та груди. Травми були несумісні з життям, тому до лікарні військовослужбовця не довезли. Відспівали бійця у Спасо-Преображенському соборі. Сотні сумчан та побратими попрощалися з Артуром Ібрагімовим, стоячи на колінах.

Боєць 15-го окремого мотопіхотного батальйону Сергій згадує: «Я знав його дуже добре. Життєрадісний, патріотичний, разом рік прослужили. А коли мене поранили, він надав мені медичну допомогу, вивіз з-під обстрілів. Він людина слова: сказав і зробив. Артур нас ніколи не підводив. Дуже жаль, що його немає з нами, це важка втрата для мене».

Командир 15-го батальйону Олександр Мордванюк про свого підопічного теж відгукується добрим словом: «Є люди, які тихенько роблять свою справу, не жаліються і не обурюється, Артур був із таких людей. Прийшов він до мене в частину 30 березня і 8 місяців виконував бойові завдання у Верхньоторецькому».

24 річний Артур був єдиним сином у родині Ібрамітових. Власну сім’ю створити ще не встиг, адже пішов захищати рідну Україну. Друзі та рідні не можуть повірити у те, що його більше з ними немає.

«Ми довго не могли повірити, що він загинув, Артур був дуже добрим і хорошим другом. Він завжди допомагав, все покине і допоможе, а ще був сміливим і нічого не боявся», – говорить зі сльозами на очах друг дитинства Анастасія.

Оксана Цибуля, Суми, фото авторки