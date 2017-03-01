У Житомирі відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО Олександру Книшу

У Житомирі на фасаді школи №30 відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО колишньому учню цього закладу- Олександру Книшу. На мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки зібралися учні та вчителі школи, військовослужбовці, рідні і близькі Олександра, і всі, хто виявив бажання вшанувати пам’ять воїна-захисника. Перед присутніми виступали представники педагогічного колективу, дружина Олександра Книша Марина, його побратим Дмитро Бежан. Вони згадували Олександра зі сльозами на очах, з болем і сумом говорили, що війна забрала чудову людину, турботливого чоловіка і батька, справжнього професіонала, відданого військовій справі.

Олександр Книш 1982 року народження. Він тривалий час служив за контрактом у 95-ій аеромобільній бригаді. У його військовій біографії є й періоди участі у миротворчих місіях ООН, в 2003 і 2004 роках. Коли почалася війна на сході нашої країни, з квітня 2014 року він на передовій. Його життя обірвалося 27 липня 2014 року під час проведення батальйонно-тактичною групою операції по знищенню бойовиків поблизу села Дібровка Шахтарського району. Не дочекалися його повернення додому дружина і двоє маленьких дітей. Поховали воїна у селі Левків, де він проживав з родиною.

Оксана КЛИМЧУК, Житомирська область