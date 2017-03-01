Україна і Японія повинні поглибити економічну та безпекову співпрацю, - Парубій

Україна і Японія мають тісніше співпрацювати задля убезпечення своїх держав від світових загроз. Про це під час робочого візиту Японії на зустрічі з Головою Комітету закордонних справ Палати Представників Парламенту Японії Міцуя Норіо заявив голова Верховної Раді України Андрій Парубій, повідомляє прес-служба ВР.

“Після початку російської агресії для нас була важливою підтримка і солідарність усього цивілізованого світу. Японія стала не просто однією з тих держав, яка запровадила санкції проти агресора, проти Росії, а також державою, яка допомагала організовувати процес захисту України, головуючи в Організації Об’єднаних Націй. Для України це мало і має величезне значення”, — сказав А.Парубій і додав що “для України розвиток дружніх і партнерських відносин з Японією є одним із важливих напрямків зовнішньої політики”.

Від імені Українського Парламенту і усього українського народу він подякував Японії “за підтримку у найважчі часи нашої державності”.

Також він подякував Японії за підтримку у великому інвестиційному проекті реконструкції Бортницької станції аерації, а також за підтримку коштами на відновлення зруйнованих територій та реабілітації поранених і додав: “Ця співпраця продовжується, і це дуже важливо”.

Він переконаний що Україна та Японія мають поглиблювати співпрацю для убезпечення наших країн від світових загроз.

"Світ стає менш безпечним, Японія також відчуває загрози від Російської Федерації, і нам потрібно поглиблювати співпрацю для недопущення будь-яких загроз“, — наголосив А.Парубій.

У свою чергу голова Комітету закордонних справ Палати Представників Парламенту Японії висловив задоволення тісною співпрацею між японськими і українськими військовими та можливістю спільної роботи українських і японських парламентаріїв.

“Нинішня міжнародна ситуація дуже змінюється, і Україна завжди знаходиться в центрі світової політики. Для нас важливо визначитися з політикою взаємовідносин з вашою країною і регіонів навколо вашої країни”, — сказав Міцуя Норіо і додав, що сподівається, що співпраця між Україною і Японією буде поглиблюватися і зміцнюватися.